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Профилактика пожаров продолжается в пришкольных лагерях Тюменского района

Общество, 13:51 09 июля 2022

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Сотрудники отдела надзорной деятельности регионального МЧС продолжают профилактическую работу в пришкольных лагерях с дневным пребыванием Тюменского района.

Все лагеря на территории муниципалитета находятся под особым вниманием представителей ведомства, в каждом из них сотрудники ведомства проводят занятия по пожарной безопасности.

В пришкольном лагере Боровской средней школы с детьми провели беседу о том как вести себя в случае пожара, рассказали о причинах возникновения пожаров и работе пожарных, вручили памятки.

Дети условно вызывали по телефону пожарную охрану, проговаривали свой адрес и вспоминали алгоритм действий при возникновении экстренной ситуации.

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# летние пришкольные лагеря , управление МЧС по Тюменской области

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