Профилактика пожаров продолжается в пришкольных лагерях Тюменского района
Сотрудники отдела надзорной деятельности регионального МЧС продолжают профилактическую работу в пришкольных лагерях с дневным пребыванием Тюменского района.
Все лагеря на территории муниципалитета находятся под особым вниманием представителей ведомства, в каждом из них сотрудники ведомства проводят занятия по пожарной безопасности.
В пришкольном лагере Боровской средней школы с детьми провели беседу о том как вести себя в случае пожара, рассказали о причинах возникновения пожаров и работе пожарных, вручили памятки.
Дети условно вызывали по телефону пожарную охрану, проговаривали свой адрес и вспоминали алгоритм действий при возникновении экстренной ситуации.