"Росатом" принял на практику тюменских студентов

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студенты ТИУ впервые проходят производственно-технологическую практику на предприятии Госкорпорации "Росатом" в Москве. Они знакомятся с работой АО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации", сообщает пресс-служба вуза.

Практику на одном из ведущих предприятий атомной отрасли проходят пять студентов. В организации летнего обучения помог руководитель образовательной программы, профессор кафедры кибернетических систем Владимир Баранов.

Третьекурсники ТИУ смогли погрузиться в процесс создания гамма-терапевтического комплекса "Брахиум", предназначенного для лечения онкологических заболеваний методом контактной лучевой терапии.

Отметим, что АО "НИИТФА" занимается разработкой и производством наукоемкой продукции в области ядерной медицины, радиационной техники и технологий, радионуклидной энергетики, неразрушающего контроля.