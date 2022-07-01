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Водителя такси, лишенного права управления, выявили при сплошной проверке в Тюмени

Общество, 11:05 10 июля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя такси, лишенного права управления за нетрезвую езду в 2018 году и не сдавшего водительское удостоверение, выявили сотрудники ГИБДД при сплошной проверке на улице Дамбовской 9 июля.

"На 39-летнего таксиста составили административные материалы, автомобиль эвакуировали", — прокомментировали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Всего во время сплошной проверки водителей на трезвость сотрудники ГИБДД выявили 10 нарушений ПДД, так, 7 тюменцев привлекли к административной ответственности за незаконную тонировку.

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# ГИБДД , такси

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