Водителя такси, лишенного права управления, выявили при сплошной проверке в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя такси, лишенного права управления за нетрезвую езду в 2018 году и не сдавшего водительское удостоверение, выявили сотрудники ГИБДД при сплошной проверке на улице Дамбовской 9 июля.

"На 39-летнего таксиста составили административные материалы, автомобиль эвакуировали", — прокомментировали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Всего во время сплошной проверки водителей на трезвость сотрудники ГИБДД выявили 10 нарушений ПДД, так, 7 тюменцев привлекли к административной ответственности за незаконную тонировку.