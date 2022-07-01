Обратиться к врачу-гериатру тюменцы могут в поликлиниках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Получить рекомендации по повышению качества жизни пожилые люди могут у врача-гериатра, который есть во многих поликлиниках Тюмени. Направить человека к гериатру могут любые врачи — терапевты, кардиологи, офтальмологи, неврологи.

Вместе с пациентом заполняется опросник, в котором отмечают симптомы: потери веса, снижения слуха и зрения, проблем с передвижением, падения и другие. Если набирается три или больше таких симптомов, значит, пациент нуждается в помощи гериатра.

Врач-гериатр проводит осмотр и составляет индивидуальный план с рекомендациями для улучшения качества жизни и самочувствия, сюда входят диета, средства реабилитации. Также доктор, после изучения списка принимаемых пациентом лекарств, может порекомендовать исключить, добавить или заменить какие-то таблетки.

Так, в поликлинике № 5 города Тюмени врач-гериатр за год принял 1 тыс. 300 пациентов, в том числе маломобильных граждан, ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках проекта "Школа здоровья" для всех желающих проводятся занятия для пациентов и их родственников – "Школа профилактики падений" и "Школа памяти".

Сейчас пациентов, прикрепленных к поликлинике № 5, принимает врач-гериатр в филиале на Московском тракте, но скоро к нему присоединится еще один специалист в новом филиале на Вьюжной, сообщили в пресс-службе медучреждения.