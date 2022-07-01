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Тюменцы 50+ могут бесплатно обучиться новой профессии

Экономика, 15:03 10 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатное профессиональное образование могут получить жители Тюменской области от 50 лет и старше. Среди доступных в нашем регионе направлений — "Data-аналитик: старт карьеры", "HR менеджер", "Python для начинающих специалистов", "Администрирование отеля" и многое другое.

Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, обучение осуществляют АНО "Агентство развития профессионального мастерства", Национальный исследовательский Томский государственный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы во взаимодействии с тюменскими образовательными учреждениями.

Ознакомиться с полным перечнем программ и подать заявку на участие в федеральном проекте "Содействие занятости" можно на портале "Работа в России".

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# обучение , трудоустройство

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