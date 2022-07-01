В Росстате подсчитали соотношение свадеб и разводов в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область на третьем месте в Уральском федеральном округе по числу заключенных браков. По данным Росстата, за первые четыре месяца 2022 года в нашем регионе отношения узаконили 2 тыс. 597 пар.

По количеству браков в УФО на первом месте Свердловская область, где за этот же период поженились 7 тыс. 460 пар, на втором месте расположилась Челябинская область, там в брак вступили 5 тыс. 543 пар, пишет Вслух.ру.

При этом в Тюменской, Свердловской областях и на Ямале число разведенных пар приблизилось к числу свадеб. В целом в России за январь-апрель на 228 тыс. 332 заключивших брак пришлось 200 тыс. 853 разводов.