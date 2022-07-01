Интеллектуальные системы безопасности внедрили в трех школах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Умные системы, которые управляют инженерной инфраструктурой и безопасностью, оборудованы в школе № 3 Заводоуковского округа и школах № 94 и № 48 им. Дмитрия Карбышева Тюмени.

Благодаря высокотехнологичному оборудованию минимизируется количество поломок, простоя оборудования и чрезвычайных происшествий, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Управление инженерной инфраструктурой осуществляются ситуационным центром. Отслеживание идет сразу по нескольким параметрам: охранное телевидение, электро-, водо-, теплоснабжение, вентиляция, освещение, пожарная безопасность, контроль и управление доступом", - уточняется в сообщении.

Отметим, что система в онлайн-режиме контролирует все события, по которым поступают сигналы, и позволяет принимать оперативные меры.