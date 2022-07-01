Декорации со съемок фильма "По щучьему велению" стали частью детской площадки в туркомплексе "Абалак"

| Фото: группа "Туристический комплекс "Абалак"" во ВКонтакте | Фото: группа "Туристический комплекс "Абалак"" во ВКонтакте

Игровая площадка для детей "Сказочная поляна" открылась на территории туристического комплекса "Абалак". К отреставрированным горке-аттракциону и детскому кафе добавились декорации, которые остались здесь после летних съемок сказки-блокбастера "По щучьему велению". Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал гендиректор туркомплекса Ольга Хавова.

"Когда готовились декорации для съемок фильма "По щучьему велению", мы реставрировали наши объекты — зимнюю горку-аттракцион и детское-кафе "Змей Горыныч". После съемок у нас остались декорации, например, одна из трех печей", — поделилась она.

Посетить обновленную площадку, которая была закрыта для посетителей из-за съемок на полтора месяца, будет интересно не только детям, но и взрослым. В основе картины "По щучьему велению" — русские сказки. По мотивам народных текстов выполнены и арт-объекты в туркомплексе, здесь можно встретить конька-горбунка, рыбу-кит, лисицу, ворона и других персонажей.

Вход на территорию туркомплекса 200 рублей.

Вера Коршунова