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Более полумиллиона рублей по алиментам задолжал житель Голышманово своей дочери

Происшествия, 17:35 11 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

540 тыс. рублей по алиментам задолжал своей дочери житель Голышманово с 2015 года. Его неоднократно привлекали за это к административной ответственности и даже приговорили к 50 часам обязательных работ. Однако работать трудоспособный отец не собирался, сообщает прокуратура Тюменской области.

По результатам прокурорской проверки, которую провели по обращению матери его несовершеннолетней дочери, возбуждено уголовное дело. Голышмановский районный суд приговорил нерадивого отца к лишению свободы на четыре месяца в колонии строгого режима.

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# алименты , прокуратура Тюменской области

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