В Ишиме в выходные проводят бесплатные дискотеки и шоу мыльных пузырей

| Фото: Фестивальный парк ВКонтакте | Фото: Фестивальный парк ВКонтакте

Ишимскую молодежь приглашают на дискотеки, а детей – на шоу мыльных пузырей каждые выходные до конца лета в Фестивальный парк. Вход на развлечения свободный. Потанцевать можно вечером в субботу, а порадовать детвору – по субботам и воскресеньям в 12 часов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор Фестивального парка Олег Панасюк.

"Шоу мыльных пузырей запустили с начала лета. Предложили такую забаву в прошлом году, она нашла отклик в сердцах горожан – родители, бабушки с дедушками с удовольствием приводили детей поиграть и повеселиться, мы получили отличную обратную связь. Решили продолжить начинание", - сказал он.

По словам Олега Панасюка, сейчас в разработке мини-диско для детей, также на безвозмездной основе, где будут звучать любимые ребятами танцевальные хиты.

Появилась в парке и новая интерактивная площадка – домик с Бабой-ягой, там детей встретит сама хозяйка избушки и ее Кот-котофеич. Они предложат ребятам не просто окунуться в сказку, а стать ее главными героями.

Инна Кондрашкина