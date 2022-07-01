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Аналитики прогнозируют 20% рост цен на бытовую технику в связи с уходом Electrolux из России

Общество, 14:05 11 июля 2022

electroluxprofessional.com

Компания Electrolux Professional уходит из России. Это решение не повлияет на доступность бытовой техники производителя в стране, а вот цены на технику Electrolux могут вырасти на уровень до 20%, такое мнение в интервью радио Sputnik выразил аналитик Денис Кусков.

Производитель бытовой техники из Швеции Electrolux Professional прекращает свою деятельность в России. Об этом говорится в заявлении компании. Местный бизнес производитель планирует передать российским менеджерам.

В интервью радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков выразил мнение, что уход Electrolux Professional из России не означает, что россияне не смогут купить бытовую технику компании.

"Можно сказать, что в потребительском сегменте компания Electrolux занимала одну из лидирующих позиций, но было понятно, что рано или поздно они поступят, как поступили многие другие компании, уйдут с российского рынка. Благодаря параллельному импорту я не думаю, что для потребителей что-то сильно поменяется в плане доступности бытовой техники этой компании", – сказал Денис Кусков.

Параллельный импорт позволит завозить технику Electrolux в Россию, но это отразится на цене, добавил аналитик.

"Параллельный импорт – это изменение логистических цепочек. Наверняка это повлечет за собой увеличение ценовых характеристик, но я не думаю, что рост будет глобальным. На мой взгляд, цены на технику Electrolux могут вырасти на уровень до 20 процентов", – заключил Денис Кусков.

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# бытовая техника , логистика , цены

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