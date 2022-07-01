Юным тюменцам предлагают придумать летний школьный косплей

| Фото: официальная группа Российского движения школьников во "ВКонтакте" | Фото: официальная группа Российского движения школьников во "ВКонтакте"

Поучаствовать в летнем этапе всероссийского конкурса "Школьный косплей" предлагают юным жителям Тюменской области. Ребята должны придумать и создать образы персонажей славянской мифологии и русских народных сказок, используя природные материалы.

Как отметили в региональном отделении Российского движения школьников, очередной этап конкурса продлится до 20 августа. Заявки на него принимаются до 12 августа включительно.

"Чтобы подать заявку на проект сначала необходимо зарегистрировать на сайте рдш.рф. Работа должна подразумевать под собой полный законченный костюм любого персонажа или героя. Источником могут быть фильмы, книги, комиксы, видеоигры или мультсериалы. На конкурс принимаются фото- и видеоработы, соответствующие определенным критериям", - рассказали организаторы.

Фотографии размера А4 либо видео в форматах wmv, mp4 с изображением косплея нужно опубликовать в социальной сети "ВКонтакте". Важно указать хештеги #РДШ, #ШкольныйКосплей, #ШкольныйКосплейРДШ, #ЛетнийКосплейсРДШ.

Жюри оценит визуальное соответствие персонажа требованиям, оригинальность и сложность костюма. Победителей определят в трех возрастных категориях: 8-10, 11-14, 15-18 лет. Авторы лучших работ получат сувенирную брендированную продукцию от Российского движения школьников.

Любовь Голышева