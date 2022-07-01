Участники городского этапа конкурса "ГАРМОНиЯ" встретятся в тюменском центре татарской культуры

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Городской отборочный этап областного фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ" состоится в центре татарской культуры в Тюмени 23 июля, сообщает департамент культуры администрации города.

Победителей наградят в День города, 30 июля, на сценической площадке национального татарского праздника "Сабантуй" в Заречном парке.

Лучшие отправятся на областной этап. Фестиваль-конкурс продлится все лето и осень. Он завершится гала-концертом в День народного единства.

8 июля 15 гармонистов Ленинского административного округа стали участниками отборочного тура фестиваля "ГАРМОНиЯ" в сквере Казачьи луга. Самому юному участнику отборочного тура Ивану Белоусову — девять лет.