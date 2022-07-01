  • 12 июля 202212.07.2022вторник
  • USD61,3045
    EUR61,8056
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Участники городского этапа конкурса "ГАРМОНиЯ" встретятся в тюменском центре татарской культуры

Общество, 09:06 12 июля 2022

департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Городской отборочный этап областного фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ" состоится в центре татарской культуры в Тюмени 23 июля, сообщает департамент культуры администрации города.

Победителей наградят в День города, 30 июля, на сценической площадке национального татарского праздника "Сабантуй" в Заречном парке.

Лучшие отправятся на областной этап. Фестиваль-конкурс продлится все лето и осень. Он завершится гала-концертом в День народного единства.

8 июля 15 гармонистов Ленинского административного округа стали участниками отборочного тура фестиваля "ГАРМОНиЯ" в сквере Казачьи луга. Самому юному участнику отборочного тура Ивану Белоусову — девять лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гармонисты , конкурсы , музыка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:30 12.07.2022Как Тюмень справляется с жарой
09:06 12.07.2022Участники городского этапа конкурса "ГАРМОНиЯ" встретятся в тюменском центре татарской культуры
08:53 12.07.2022Курсанты ТВВИКУ пройдут по Туре и Тоболу маршрутами Ермака
08:40 12.07.2022Тюменские врачи удалили из носа пациента гигантское новообразование