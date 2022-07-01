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Собираемость взносов в УФО за капремонт в первом квартале составила 91,4%

Экономика, 15:49 11 июля 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

У жителей не должно возникать сомнений в эффективности использования их средств. Расходы на капитальный ремонт должны давать максимальную отдачу, а качество капремонтов в многоквартирных домах должно быть высоким. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Полпред сообщил, что собираемость взносов в УФО за капитальный ремонт по итогам первого квартала составила 6,3 млрд рублей при начисленных 6,89 млрд, то есть 91,4%.

Подрядчиков, которые занимаются капремонтами, поддержало правительство. Размер аванса за работы по капремонту увеличен с 30% до 50%. В ряде случаев аванс доходит до 80%. Изменения позволили профильным организациям продолжать работы и сохранить рабочие места.

"Необходимо тщательно следить за качеством работ и не допускать злоупотреблений при исполнении договоров", - подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, в Тюменской области с начала года 221 дом привели в порядок по программе капитального ремонта. До конца 2022 года будут отремонтированы 1 тыс. 415 конструктивных элементов в 962 домах региона. На эти цели потратят 5,5 млрд рублей.

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# Владимир Якушев , капремонт

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