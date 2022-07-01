21,5 кг рыбы поймали победители областного чемпионата по ловле удочкой

| Фото: Федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: Федерация рыболовного спорта Тюменской области

21,5 кг рыбы поймали победители и призеры чемпионата Тюменской области по рыболовному спорту в дисциплине "Ловля поплавочной удочкой". Состязания прошли в два дня на озере Уки в Уватском районе среди 36 спортсменов.

Первое место у Владимира Ревакшина из Ханты-Мансийска, который выловил 7 кг 790 гр. рыбы, второе - у Сергея Кожевникова из Тюмени с результатом 7 кг 640 гр., третье место - у Владимира Егорова из Ишима, который поймал 6 кг 70 гр. рыбы. Бронзовый призер также отмечен в номинации Big Fish за самую крупную пойманную рыбу — это был язь весом 770 гр. В общекомандном зачете первое место у команды Тюменского района.

Победители и призеры чемпионата получили медали, кубки и памятные призы.