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21,5 кг рыбы поймали победители областного чемпионата по ловле удочкой

Общество, 18:20 11 июля 2022

Федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: Федерация рыболовного спорта Тюменской области

21,5 кг рыбы поймали победители и призеры чемпионата Тюменской области по рыболовному спорту в дисциплине "Ловля поплавочной удочкой". Состязания прошли в два дня на озере Уки в Уватском районе среди 36 спортсменов.

Первое место у Владимира Ревакшина из Ханты-Мансийска, который выловил 7 кг 790 гр. рыбы, второе - у Сергея Кожевникова из Тюмени с результатом 7 кг 640 гр., третье место - у Владимира Егорова из Ишима, который поймал 6 кг 70 гр. рыбы. Бронзовый призер также отмечен в номинации Big Fish за самую крупную пойманную рыбу — это был язь весом 770 гр. В общекомандном зачете первое место у команды Тюменского района.

Победители и призеры чемпионата получили медали, кубки и памятные призы.

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# рыбная ловля

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