Тюменский подкаст "Я стесняюсь" – финалист всероссийской премии "Вместе медиа"

| Фото: из группы молодежного театрального центра "Космос" (архив) | Фото: из группы молодежного театрального центра "Космос" (архив)

Подкаст Moi-portal.ru "Я стесняюсь" стал финалистом всероссийской премии "Вместе медиа" в номинации "Просветительский проект", сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Медиапродукт стал одним из трех, которые жюри отобрали из 10 участников шорт-листа. Всего в номинации участвовали более 50 проектов со всей России.

Объявление итогов премии во всех номинациях и победителей пройдет в сентябре 2022 года в Москве.

"Я стесняюсь" – подкаст о психологических проблемах и о том, как их адекватно решать. Послушать выпуски можно по ссылке. Возрастное ограничение: 18+.

Отметим, ранее Moi-portal.ru стал финалистом в номинации "Лучшее сообщество СМИ Вконтакте".