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ТЭЦ "ЗапСибНефтехима" временно переходит на резервное топливо

Общество, 16:06 12 июля 2022

ООО "ЗапСибНефтехим" | Фото: ООО "ЗапСибНефтехим"

Главный источник тепла и горячей воды большей части Тобольска переходит на резервный вид топлива - мазут с 13 июля, сообщает пресс-служба ООО "ЗапСибНефтехим". Временный переход связан с плановым ремонтом газораспределительной станции "Тобольская".

Ремонт газораспределительной станции запланирован с 13 по 20 июля. После него возобновится поставка газа. Как отметил директор по энергообеспечению "ЗапСибНефтехима" Андрей Мальцев, использование мазута в качестве резервного топлива предусмотрено проектом ТЭЦ и его запасов достаточно. Производство продолжит работать в обычном режиме и на потребителях не отразится.

Отметим, что в связи с переходом на мазут над трубами ТЭЦ может наблюдаться более интенсивный чем обычно дым, это объясняется переходными режимами работы и особенностями горения мазута. На протяжении всего времени его использования будет вестись мониторинг качества воздуха.

Опыт прошлых лет подтверждает, что временное применение мазута не оказывает существенного воздействия на экологическую обстановку на промплощадке, добавили в "ЗапСибНефтехим". Данные мониторинга воздуха еженедельно публикуются на сайте "Зеленый город".

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# ЗапСибНефтехим

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