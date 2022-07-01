  • 12 июля 202212.07.2022вторник
  • USD61,3045
    EUR61,8056
  • В Тюмени 24..26 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменца оштрафовали за избиение жены, заставшей его с двумя женщинами

Происшествия, 12:57 12 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Тюмени оштрафован на пять тысяч рублей за избиение жены, которая застала его с двумя женщинами, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"В полночь 15 июня 2022 года мужчина в своей квартире развлекался в обществе двух девушек. Но около двух ночи неожиданно с работы вернулась жена, которая устроила скандал и выгнала женщин. Решив проучить супругу, изменщик избил ее", — сообщили в пресс-службе.

Женщина ушла из дома и обратилась с заявлением в полицию. Травмы оказались легкими. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# избиение , суды , штраф

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:16 12.07.202219-летний тюменец избил знакомого до смерти
12:57 12.07.2022Тюменца оштрафовали за избиение жены, заставшей его с двумя женщинами
12:45 12.07.2022Тюменца задержали со свертком мефедрона
11:23 12.07.2022Пожар на улице 30 лет Победы в Тюмени локализован, эвакуировано 35 человек