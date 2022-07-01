Тюменца оштрафовали за избиение жены, заставшей его с двумя женщинами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Тюмени оштрафован на пять тысяч рублей за избиение жены, которая застала его с двумя женщинами, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"В полночь 15 июня 2022 года мужчина в своей квартире развлекался в обществе двух девушек. Но около двух ночи неожиданно с работы вернулась жена, которая устроила скандал и выгнала женщин. Решив проучить супругу, изменщик избил ее", — сообщили в пресс-службе.

Женщина ушла из дома и обратилась с заявлением в полицию. Травмы оказались легкими. Мужчину привлекли к административной ответственности.