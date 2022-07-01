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19-летний тюменец избил знакомого до смерти

Происшествия, 13:16 12 июля 2022

СК РФ по Тюменской области | Фото: СК РФ по Тюменской области

19-летний житель Тюмени нанес 33-летнему знакомому несколько ударов руками по голове вечером 10 июля. На утро потерпевший скончался. Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК, сообщает региональное СУ СК РФ.

Тюменцу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следователи устанавливают все причины и обстоятельств произошедшего, ведут сбор и закрепление доказательственной базы. Место происшествия осмотрено, свидетели допрошены.

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# избиение , Следственный комитет РФ

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