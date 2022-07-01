Житель Тюменской области поехал за спиртным на чужом автомобиле и разбил его
Празднование Дня села в пос. Надцы Тобольского района закончилось для местного жителя пьяным ДТП. В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от автовладельца о том, что друг повредил его автомобиль, сообщает УМВД по Тюменской области.
Сотрудники полиции выяснили, что приятели распивали алкогольные напитки. Когда хозяин дома уснул, а спиртное закончилось, злоумышленник взял ключи от чужого автомобиля и поехал в магазин за алкоголем. Проехав несколько десятков метров, водитель не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение.
По предварительным данным, ущерб составил более 300 тыс. рублей. Полицейские задержали 41-летнего мужчину, который свою вину признал и обязался возместить причиненный приятелю ущерб.
Возбуждено уголовное дело пор статье "Завладение автомобилем без цели хищения".