Житель Тюменской области поехал за спиртным на чужом автомобиле и разбил его

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Празднование Дня села в пос. Надцы Тобольского района закончилось для местного жителя пьяным ДТП. В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от автовладельца о том, что друг повредил его автомобиль, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции выяснили, что приятели распивали алкогольные напитки. Когда хозяин дома уснул, а спиртное закончилось, злоумышленник взял ключи от чужого автомобиля и поехал в магазин за алкоголем. Проехав несколько десятков метров, водитель не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение.

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

По предварительным данным, ущерб составил более 300 тыс. рублей. Полицейские задержали 41-летнего мужчину, который свою вину признал и обязался возместить причиненный приятелю ущерб.

Возбуждено уголовное дело пор статье "Завладение автомобилем без цели хищения".