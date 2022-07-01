К команде Тюменской области на форуме "Утро" присоединятся 11 участников из Краснодона

| Фото: организаторов форума УТРО | Фото: организаторов форума УТРО

К команде Тюменской области на форуме "УТРО" в Ханты-Мансийске присоединятся 11 участников из Краснодона. А в целом, делегацию региона представят 60 человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Молодые люди станут участниками образовательной площадки "Вовлеченные сообщества", которую организует Тюменская область", - уточняется в сообщении.

Отметим, что форум стартует 1 августа. Однако до 31 июля молодые люди пройдут обучение аналитике и работе над грантовыми заявками в онлайн-мастерских. В очной части форума они будут участвовать в конкурсе грантов, по итогам которого на реализацию проекта смогут получить до 1,5 млн рублей.

Вместе с тем, обучение пройдут и специалисты из регионов УФО по работе с молодежью. Менторы, в том числе и 10 из Тюменской области, расскажут о сопровождении деятельности молодежных некоммерческих организаций.