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К команде Тюменской области на форуме "Утро" присоединятся 11 участников из Краснодона

Общество, 18:42 12 июля 2022

организаторов форума УТРО | Фото: организаторов форума УТРО

К команде Тюменской области на форуме "УТРО" в Ханты-Мансийске присоединятся 11 участников из Краснодона. А в целом, делегацию региона представят 60 человек, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Молодые люди станут участниками образовательной площадки "Вовлеченные сообщества", которую организует Тюменская область", - уточняется в сообщении.

Отметим, что форум стартует 1 августа. Однако до 31 июля молодые люди пройдут обучение аналитике и работе над грантовыми заявками в онлайн-мастерских. В очной части форума они будут участвовать в конкурсе грантов, по итогам которого на реализацию проекта смогут получить до 1,5 млн рублей.

Вместе с тем, обучение пройдут и специалисты из регионов УФО по работе с молодежью. Менторы, в том числе и 10 из Тюменской области, расскажут о сопровождении деятельности молодежных некоммерческих организаций.

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# Краснодон , продюсирование , Форум Утро

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