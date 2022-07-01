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Выставку картин Михаила Гардубея открыли в Тюмени

Общество, 19:30 12 июля 2022

t.me/panteleevav72 | Фото: t.me/panteleevav72

Выставка картин заслуженного художника России Михаила Гардубея открылась в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени. Освоение севера, пейзажи старой Тюмени и литературные сюжеты стали основой выставки. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"В феврале его не стало, но наследие яркой творческой жизни хранится в коллекциях нашего Музейного комплекса и Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника", - говорится в сообщении.

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Выставка будет работать до 21 августа. Все ее посетители смогут увидеть картины художника из запасников и его личной коллекции.

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# Андрей Пантелеев , выставка , Михаил Гардубей , Музейный комплекс им , Словцова

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