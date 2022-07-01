Жителям Тюмени пообещали идеальные условия для наблюдения за суперлунием
Старая башня
Суперлуние смогут наблюдать тюменцы вечером 13 июля.
По словам астронома-любителя Виталия Угренинова, визуально Луна будет больше примерно на 8%.
"В летние ночи эклиптика находится близко к горизонту. Луна движется вдоль этой плоскости земной орбиты, поэтому всю ночь будет низко. Это создает ту самую "иллюзию Луны" - когда она кажется еще больше, хотя это чисто психологический эффект", – поделился он.
Огромный желто-оранжевый шар на небе можно будет наблюдать с 22 часов 30 минут.
Инна Пахомова