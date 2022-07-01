Жителям Тюмени пообещали идеальные условия для наблюдения за суперлунием

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Суперлуние смогут наблюдать тюменцы вечером 13 июля.

По словам астронома-любителя Виталия Угренинова, визуально Луна будет больше примерно на 8%.

"В летние ночи эклиптика находится близко к горизонту. Луна движется вдоль этой плоскости земной орбиты, поэтому всю ночь будет низко. Это создает ту самую "иллюзию Луны" - когда она кажется еще больше, хотя это чисто психологический эффект", – поделился он.

Огромный желто-оранжевый шар на небе можно будет наблюдать с 22 часов 30 минут.

Инна Пахомова