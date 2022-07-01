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Сбер приглашает тюменских предпринимателей на День лизинга

Экономика, 17:41 13 июля 2022

Западно-Сибирское отделение Сбербанка приглашает тюменских предпринимателей на День лизинга. Мероприятие компании СберЛизинг состоится 15 июля по адресу: ул. Рижская, 61 с 10 до 15 часов.

На мероприятии будут представлены легковые автомобили от партнёра банка – ООО Базис-Моторс. Клиенты смогут протестировать такие марки машин, как EXEED VX, EXEED TXL, GEELY COOLRAY, GEELY TUGELLA.

Клиентские менеджеры Сбера расскажут посетителям о текущих условиях программ СберЛизинга, существующих акциях и скидках автосалона, а также помогут подать заявку для приобретения легкового автотранспорта в лизинг.

"Посетители мероприятия смогут в одном месте протестировать автомобили и подать заявку для их приобретения через СберЛизинг. Записаться на тест-драйв можно через своего клиентского менеджера", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

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# лизинг , Сбербанк

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