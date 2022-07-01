  • 16 июля 202216.07.2022суббота
  • USD57,8323
    EUR57,8851
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске впервые пройдет музейный фестиваль "Крапивник"

Общество, 16:01 16 июля 2022

группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте

Музейный фестиваль "Крапивник" пройдет впервые в гостином дворе Тобольского кремля (ул. Красная площадь, 2) 17 июля. В программе — игры, квесты, мастер-классы и знакомство с интерактивной крапивной мастерской.

Гостей фестиваля угостят бодрящим крапивным чаем и научат делать сувениры — крапивную нить и ароматное саше из разнотравья. В крапивной мастерской Тобольского музея-заповедника их познакомят с уникальной коллекцией крапивного ткачества, привезенной из северных экспедиций более века назад.

Начало мероприятия в 12 часов. Вход свободный.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# народные промыслы , Тобольский кремль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 16.07.202217 июля - события дня
17:39 16.07.2022Рок-фестиваль Сентябрьфест и гастрофестиваль пройдут в Выставочном зале в Тюмени
16:01 16.07.2022В Тобольске впервые пройдет музейный фестиваль "Крапивник"
14:31 16.07.2022Третья смена тюменских "Отрядов мэра" начнет работу 18 июля