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240 участников Всероссийского конкурса "Инженерный резерв России" выстроились в слово "Тюмень"

Общество, 14:48 13 июля 2022

ИА "Тюменская линия", Тюменский индустриальный университет, "Ребячья республика" и участники Всероссийского конкурса "Инженерный резерв России" провели флешмоб.

Все 240 участников – будущие инженеры России - выстроились в слово "Тюмень" на стадионе детского центра "Ребячья республика" 13 июля, в заключительный день конкурса.

В 2022 году в Тюмень на "Инженерный резерв России" приехали подростки из 15 регионов России. Помимо Тюменской области, есть участники из Московской, Свердловской, Омской, Курганской, Калужской областей, Югры, Ямала, Архангельска.

Ребята разрабатывали проекты по 10 образовательным направлениям: программирование python, мехатроника, промышленный дизайн, инженерный дизайн CAD, легоробототехника, 3D-моделирование и другим.

За пять лет конкурса собрался целый парк электротехники. В этот раз его пополнит трицикл – это экологичный универсальный транспорт для города и села.

13 июля в 20 часов начнется официальное закрытие этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов "Инженерный резерв России". Прямую трансляцию проведет информационное агентство "Тюменская линия".

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# инженеры , конкурс , Ребячья республика , ТИУ

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