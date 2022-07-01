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60 часов отработает житель Сладковского района, ущипнувший односельчанку

Происшествия, 17:18 13 июля 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

60 часов отработает житель д. Покровки Сладковского района, ущипнувший односельчанку. Межу ними были неприязненные отношения, а оказавшись в одном доме, мужчина ущипнул ее за плечо, причинив тем самым физическую боль.

Сладковский районный суд расценил его действия как нанесение побоев, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Обвиняемый сожалеет о своем поступке и попросил суд назначить ему обязательные работы, так как штраф оплатить он не сможет из-за небольшого дохода и наличия маленького ребенка. Суд назначил ему 60 часов обязательных работ.

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# обязательные работы , побои , суд

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