60 часов отработает житель Сладковского района, ущипнувший односельчанку

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

60 часов отработает житель д. Покровки Сладковского района, ущипнувший односельчанку. Межу ними были неприязненные отношения, а оказавшись в одном доме, мужчина ущипнул ее за плечо, причинив тем самым физическую боль.

Сладковский районный суд расценил его действия как нанесение побоев, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Обвиняемый сожалеет о своем поступке и попросил суд назначить ему обязательные работы, так как штраф оплатить он не сможет из-за небольшого дохода и наличия маленького ребенка. Суд назначил ему 60 часов обязательных работ.