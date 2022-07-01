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В одной из деревень Тобольского района объявлен карантин по бешенству

Общество, 18:26 13 июля 2022

Карантин по бешенству животных ввели на территории деревни Медведчикова Тобольского района с 13 июля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В одном из личных подсобных хозяйств выявлен эпизоотический очаг. Карантин установлен в радиусе 3 км.

Ограничительные мероприятия установлены до принятия решения об их отмене через 60 календарных дней после дня убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного и (или) уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного, а также проведения других мероприятий, предусмотренных правилами.

Контроль за выполнением плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя на территории возложен на управление ветеринарии Тюменской области.

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# бешенство , Тобольский район

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