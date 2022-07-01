Тюменцев приглашают на мастер-класс по логомассажу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На бесплатный мастер-класс по логопедическому массажу от Ольги Белослудских приглашает тюменцев с детьми проект Mama time совместно с тюменским Театром кукол 16 июля, начало в 10 часов.

Мастер покажет как бережно и эффективно заниматься логомассажем с ребенком в домашних условиях. Необходимо взять с собой один колючий массажный мяч.

Количество мест ограничено, регистрация обязательна по ссылке.

Место проведения: тюменский Театр кукол, ул. Кирова, 36

Возрастное ограничение 3+