Тюменцев приглашают на мастер-класс по логомассажу
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
На бесплатный мастер-класс по логопедическому массажу от Ольги Белослудских приглашает тюменцев с детьми проект Mama time совместно с тюменским Театром кукол 16 июля, начало в 10 часов.
Мастер покажет как бережно и эффективно заниматься логомассажем с ребенком в домашних условиях. Необходимо взять с собой один колючий массажный мяч.
Количество мест ограничено, регистрация обязательна по ссылке.
Место проведения: тюменский Театр кукол, ул. Кирова, 36
Возрастное ограничение 3+