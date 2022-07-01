С Тюменью горожан и туристов познакомит квест-приложение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приложение с квестами по достопримечательностям Тюмени выйдет в 2023 году. Проект студента ТюмГУ Николая Прошина "Агентство квестов "Локация" получил 1 млн рублей на конкурсе "Студенческий стартап".

"Интернет или какие-либо путеводители обычно предлагают не больше десяти достопримечательностей, про которые все знают. Но ведь на самом деле хочется посмотреть город с разных сторон, увидеть его настоящим", — рассказал о концепции приложения автор.

В приложении для IOS и Android предусмотрен небольшой тест, который определит количество участников и их категорию, например, студенты или семьи с детьми. Затем будет выстроен маршрут от начальной до финальной точки по достопримечательностям города в игровой форме.

Количество объектов будет завесить от количества свободного времени пользователя, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.