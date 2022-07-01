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1 тыс. 700 призывников Тюменской области направили на службу в весенний призыв

Общество, 15:14 14 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 700 жителей Тюменской области призвали на военную службу в весеннюю призывную кампанию. Об этом сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков на пресс-конференции 14 июля.

"Призыв граждан из Тюменской области на военную службу подошел к концу. Призывные комиссии городов, муниципальных образований призвали около 1 тысячи 700 человек. Это число практически всегда каждые полгода одинаковое, увеличения нет", — подчеркнул Алексей Куличков.

Юноши уехали служить во все виды и рода Вооруженных сил. Более 900 человек направлены в сухопутные войска. Призывники также пополнили ряды Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск. Около 170 мужчин направлены в войска национальной гвардии. Более 60 человек служат в спецназе.

"Призывники уехали и в железнодорожные войска, ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы. Самое элитное и престижное подразделение, куда мы отправили 15 человек, — Президентский полк. Все отправки граждан прошли в плановом режиме, в торжественной обстановке, с привлечением глав муниципальных образований, их заместителей, ветеранских общественных организаций и творческих коллективов региона", — добавил военный комиссар Тюменской области.

Отметим, весенний призыв официально завершается 15 июля.

Инна Пахомова

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# военная служба , призывники

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