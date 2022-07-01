От тюменцев ждут заявки на творческий конкурс "Хоот векки"

| Фото: Тюменский образовательный канал | Фото: Тюменский образовательный канал

Городской фестиваль творчества "Хоот векки" принимает заявки до 20 июля, сообщает "Тюменский образовательный канал".

"Хоот векки" в произведениях Владислава Крапивина означает "доброй дороги". К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь от 3 до 18 лет. Свою работу можно заявить в одной из четырех номинаций: техническое творчество, художественное слово, изобразительное искусство, новый старт для самых маленьких.

Подать заявку необходимо по ссылке. Финал фестиваля, экспозиция работ и концерт победителей состоится в День города 30 июля в сквере Крапивина.