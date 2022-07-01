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Студенты ТюмГУ могут перевестись на бесплатное обучение

Общество, 09:17 15 июля 2022

группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Прием заявлений о переводе на бюджетные места в Тюменском госуниверситете начнется 18 июля. К заявлениям претендентам предстоит приложить документы, подтверждающие достижения за время обучения в университете.

"Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо без академической задолженности, задолженности по оплате обучения, дисциплинарных взысканий на момент подачи заявления", — уточняют в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Прием документов продлится до 8 августа, итоги заседания комиссии по переводу на бюджетные места станут известны в конце августа.

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# бюджет , ТюмГУ

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