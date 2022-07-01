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Репрезентацию инвалидности в соцсетях обсудят на встрече инклюзивных сообществ в Тобольске

Общество, 09:28 15 июля 2022

СИБУРа | Фото: СИБУРа

Встреча инклюзивных сообществ в рамках межрегионального проекта "Ты можешь все!" пройдет в ДК "Синтез" в Тобольске (6-й микрорайон, 52) 6 августа в 12 часов. Своим опытом поделится чемпион мира по паралимпийскому фехтованию, общественный деятель Николай Лукьянов, также участники обсудят репрезентацию инвалидности в социальных сетях.

В первой части мероприятия Николай Лукьянов расскажет, как не сдаваться в любой ситуации и дойти до поставленной цели. Во второй части встречи директор по развитию межрегионального Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев и его коллеги расскажут об основных правилах успешной работы в социальных сетях на конкретных примерах и презентуют блог "Город возможностей".

"Такие встречи особенно полезны для тех, кто неожиданно столкнулся с инвалидностью и выстраивает границы и барьеры в своей голове. Я сам через все это прошел, но сейчас в насыщенной и интересной жизни я не ощущаю под собой инвалидной коляски, которая стала для меня всего лишь средством передвижения", — поделился один из ведущих встречи, руководитель общественной организации инвалидов-колясочников "ПараПлан" из Дзержинска Михаил Четвертаков.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие, нужна регистрация. По всем вопросам, связанным с проведением мероприятия, можно обратиться по электронной почте inclusion@formula-hd.ru.

Межрегиональный проект "Ты можешь все!" — часть программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

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# инвалиды , СИБУР

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