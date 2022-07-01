  • 15 июля 202215.07.2022пятница
  • USD58,2568
    EUR58,3432
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Право на упрощенное получение гражданства России жителями Украины – это поэтапное решение проблемы, считает эксперт

Общество, 10:02 15 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Общественница поддержала указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев

Право на упрощенное получение гражданства России жителями Украины – это поэтапное решение проблемы. Такое мнение высказал член общественной палаты РСО-Алания, заместитель директора Северо-Осетинского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Попов, выступая на площадке "Экспертного клуба России".

Он отметил, что сначала был указ, дающий право на упрощенный порядок беженцам из ДНР и ЛНР, потом - жителям Запорожской и Херсонской областей, а теперь оно дается всем гражданам Украины, которые окажутся на территории России. Люди с российскими паспортами смогут полноценно дальше жить, учиться, лечиться.

"Это решает проблему и многих из тех, кто жил здесь много лет, но получить паспорт не имел возможности. Конечно, сейчас этот указ будут оценивать политически и воспринимать его иначе, но я рассматриваю его прежде всего с точки зрения гуманитарной помощи населению и потому считаю необходимым решением", - подчеркнул Андрей Попов.

Добавим, 11 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, в котором был расширен перечень лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Путин , гражданство , ДНР , ЛНР , паспорт , указ президента , Украина

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:39 15.07.2022Межвузовский кампус в Тюмени станет платформой для генерации научных и творческих идей
11:18 15.07.2022В Тюменской области контрактникам "Тобола", "Тайги" и "Сибири" полагаются подъемные, денежное довольствие, суточные и премии
11:07 15.07.2022Общественница поддержала указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев
10:56 15.07.2022В выходные в Тюмени станет прохладнее и пройдет дождь