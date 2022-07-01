Право на упрощенное получение гражданства России жителями Украины – это поэтапное решение проблемы, считает эксперт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Право на упрощенное получение гражданства России жителями Украины – это поэтапное решение проблемы. Такое мнение высказал член общественной палаты РСО-Алания, заместитель директора Северо-Осетинского филиала ПАО "Ростелеком" Андрей Попов, выступая на площадке "Экспертного клуба России".

Он отметил, что сначала был указ, дающий право на упрощенный порядок беженцам из ДНР и ЛНР, потом - жителям Запорожской и Херсонской областей, а теперь оно дается всем гражданам Украины, которые окажутся на территории России. Люди с российскими паспортами смогут полноценно дальше жить, учиться, лечиться.

"Это решает проблему и многих из тех, кто жил здесь много лет, но получить паспорт не имел возможности. Конечно, сейчас этот указ будут оценивать политически и воспринимать его иначе, но я рассматриваю его прежде всего с точки зрения гуманитарной помощи населению и потому считаю необходимым решением", - подчеркнул Андрей Попов.

Добавим, 11 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, в котором был расширен перечень лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.