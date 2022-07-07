Российский эксперт поставил семью в центр внимания государства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Государство должно поддерживать семью и традиционные ценности, считает член "Экспертного клуба России" корреспондент из Чечни Тамерлан Ахмадов.

Он пояснил, что это необходимо не потому, что народы России кардинально потеряли свои ценности, а из-за колоссального давления и пропаганды со стороны неолибералов.

По мнению эксперта, запустить крупномасштабную "промывку мозгов" в России адептам безнравственности помогли огромные финансовые потоки и поддержка западной элиты.

Роль сильного и эффективного оружия сыграла индустрия развлечений. К примеру, кино и музыка западных стран в той или иной форме пропагандируют нетрадиционные отношение, создавая иллюзорно прекрасный мир для неокрепших умов, меняя ценности и жизненные ориентиры многих людей. Ахмадов отметил, что при такой массовой и спланированной атаке поддержка государства просто необходима.

Тамерлан Ахмадов подчеркнул важность своевременного создания институтов и систем поддержки семьи и традиционных ценностей народов России. Он добавил, что красота каждого народа в его обычаях, традициях и культурной неповторимости.

"Нужно познавать друг друга, делиться положительным опытом, уважать и поддерживать. А система, направленная на тезис: все должны быть одинаковы, подразумевающая под одинаковыми, естественно, западный прототип, является утопической, аморальной и опасной для будущего человечества", - подытожил эксперт.

Напомним, День семьи, любви и верности будет официально отмечаться в России 8 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 28 июня.