Эксперт поддержал идею присвоения школам имен земляков–героев спецоперации на Донбассе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инициативу о присвоении школам имен земляков-героев cпециальной военной операции по защите жителей Донбасса подержал эксперт, главный редактор газеты "Известия Мордовии", активист ОНФ Олег Каштанов.

"Поддерживаю идею. Чтобы знали, гордились, помнили. И равнялись на Героев", - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Олег Каштанов рассказал о проекте "Имя Героя – школе", который не первый год реализует Общероссийский народный фронт. Учебные заведения, которым присвоены имена Героев есть и в его регионе – в Мордовии.

"В центре Саранска гимназия №20 носит имя Героя Советского Союза Вениамина Миронова, участника штурма Берлина. После войны он жил рядом со школой, часто там бывал. Ученики знают боевой путь Героя, гордятся им", - рассказал он.

Напомним, в Тюменской области Карагайской школе Вагайского района решено присвоить имя Героя России, полковника Рустама Сайфуллина. К 1 сентября здесь хотят установить "Парту героя", а в парке "Боевого братства" создадут аллею героя.

Рустам Сайфуллин является выпускником ТВВИКУ 2005 года, отличником боевой военно-политической подготовки. В ходе спецоперации в условиях непосредственного соприкосновения с противником Сайфуллин смог организовать выполнение инженерных задач таким образом, чтобы максимально сберечь своих людей и с достоинством достичь намеченной цели. Защищая мирное население ЛНР и ДНР, командир инженерно-саперного полка лично руководил развертыванием и наведением переправ через реки, обеспечивая продвижение российских войск. При восстановлении разрушенного участка одной из переправ попал под минометный обстрел противника и получил осколочные ранения. После лечения в госпитале Рустам Сайфуллин вернулся в зону проведения спецоперации к своему личному составу и успешно продолжал выполнять свои задачи, пока не получил второе ранение.

29 июня министр обороны России Сергей Шойгу вручил Сайфуллину высшую государственную награду - звезду Героя России. Торжественная церемония прошла в Центральном военном клиническом госпитале в Москве, где он проходит лечение.