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Эксперт сожалеет, что ялуторовским кулинарам удалось перевернуть гигантский блин

Общество, 17:21 01 июля 2022

expert-club.online

Тюменский эксперт сожалеет, что ялуторовским мастерам удалось-таки перевернуть гигантский блин. Ялуторовчане пытались перевернуть трехметровый блин 16 лет. Это удалось совершить в день 363-летия города - 25 июня 2022 года. Рекорд официально зафиксировал эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет-Дубровин.

Это были, по словам члена общественной палаты Тюменской области Ирины Ульяновой, прекрасные 16 лет нашего упорства, оптимизма и самоиронии.

"Если честно, я даже жалею, что получилось, - призналась она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Это был повод обсудить, что блин не удался и повод собраться, чтобы попробовать снова! Книги рекордов России - это конечно хорошо, но еще одна победа не будет так вкусна. Надо печь что-нибудь новое"!

В Ялуторовске, по словам Александра Пересвет-Дубровина, перевернули сразу два блина.

"Второй результат - это 2,95 метра - мы сделали почти идеально, - сообщил он. - Мы все пропекли, трещинки замазали, и был полный блинный монолит. Все блины были вкусные, но каждый со своим оттенком. Гостеприимство на высшем уровне".

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