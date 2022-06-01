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Губернаторские чтения позволят выработать новую политику в развитии промышленности региона, считает эксперт

Общество, 17:01 24 июня 2022

admtyumen.ru

Губернаторские чтения позволят определить проблемные вопросы в экономике и выработать новую политику в развитии промышленности Тюменской области. Такую точку зрения высказал эксперт Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Иннокентий Ершов (Камчатский край).

"Для нас это новое направление работы губернатора и хочется, чтобы были положительные результаты от этой деятельности", - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Каждому региону, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора, нужна новая промышленная политика. "Вопрос в том, какая именно, - подчеркнул он, открывая работу Губернаторских чтений. -Есть самые разные предположения, несовместимые друг с другом. И возникает ощущение, что у нас в промышленной политике разбираются не все. Нужно поступить так, как мы делали на наших Губернаторских чтениях, слушать не скорых на язык дилетантов, а настоящих специалистов, давно и глубоко погруженных в эту проблематику".

С основным докладом на тему "Новые контуры промышленной политики: федерация и регионы" выступил кандидат технических наук, директор по экономической политике, директор Центра исследований структурной политики, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Юрий Симачев.

Докладчик рассмотрел ключевые тренды и сдвиги в глобальном производстве, представил оценку особенностей позиционирования России в мировой экономике. Анализируя тренды страны, спикер обратил внимание слушателей на развитие Тюменской области. "Область, несомненно, относится к высокоразвитым регионам. Она быстро развивается в сегменте электронной торговли", – отметил спикер.

Директор Центра исследований структурной политики подчеркнул, что России необходим поиск новых партнеров в сфере промышленной кооперации и развития внешнеэкономического сотрудничества среди нового поколения быстрорастущих экономик. В качестве таких партнеров могут выступать Мексика, ЮАР, Турция, Иран, Египет, Вьетнам.

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# Александр Моор , Губернаторские чтения

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