Драйверами развития экономики РФ, по мнению эсперта, должны стать промышленность, АПК и IT-отрасль

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Основными драйверами стабилизации и развития экономики РФ должны стать промышленность, агропромышленный комплекс и IT-отрасль на основе передовых научных достижений, как отечественных, так и заимствованных. Такую точку зрения высказала заслуженный экономист Республики Северная Осетия-Алания, кандидат социологических наук Алета Цориева, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Изменение структуры и приоритетов развития РФ, по ее мнению, требует пересмотра содержания национальных проектов и госпрограмм с переносом финансовой составляющей на преимущественное развитие указанных отраслей.

"Под нужды развития реального сектора экономики кардинально должна быть перестроена финансовая система страны, в первую очередь, банковская система, - пояснила она. - Без пересмотра принципов работы финансовой системы РФ и обретения финансового, технологического, в целом экономического суверенитета перестройка экономики России невозможна".