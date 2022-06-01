  • 20 июня 202220.06.2022понедельник
  • USD56,7101
    EUR59,3299
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Драйверами развития экономики РФ, по мнению эсперта, должны стать промышленность, АПК и IT-отрасль

Общество, 09:57 20 июня 2022

expert-club.online

Основными драйверами стабилизации и развития экономики РФ должны стать промышленность, агропромышленный комплекс и IT-отрасль на основе передовых научных достижений, как отечественных, так и заимствованных. Такую точку зрения высказала заслуженный экономист Республики Северная Осетия-Алания, кандидат социологических наук Алета Цориева, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Изменение структуры и приоритетов развития РФ, по ее мнению, требует пересмотра содержания национальных проектов и госпрограмм с переносом финансовой составляющей на преимущественное развитие указанных отраслей.

"Под нужды развития реального сектора экономики кардинально должна быть перестроена финансовая система страны, в первую очередь, банковская система, - пояснила она. - Без пересмотра принципов работы финансовой системы РФ и обретения финансового, технологического, в целом экономического суверенитета перестройка экономики России невозможна".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:41 20.06.2022ЕГЭ по информатике в Тюменской области сдадут 1257 выпускников
10:30 20.06.2022На Эльбрусе развернули флаг Тюменской области
10:19 20.06.2022Небольшое похолодание и дожди придут в Тюмень в середине недели
10:08 20.06.2022На Летнем кубке "Формейшн Вера дети" выступят 800 юных танцоров