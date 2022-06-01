Эксперт считает своевременными предложения правительства по социальным гарантиям самозанятым

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Очень своевременными назвал предложения заместителя министра труда Елены Мухтияровой по социальным гарантиям самозанятым, которые прозвучали на ПМЭФ-2022 мерами председатель ассоциации коренных малочисленных народов Севера Камчатского края Андрей Метелица.

Это, по его словам, просто отличная новость. "Самозанятость набирает обороты, - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Удобный формат, в первую очередь, для человека. Оказание поддержи на государственном уровне - верный шаг. Как вариант - можно рассмотреть возможность для участия самозанятых и в грантовых историях".

Распространение социальных гарантий на самозанятых стало ключевой темой на сессии Петербургского экономического форума "Самозанятые: сохранить и преумножить".

На федеральном уровне, по данным Елены Мухтияровой, готовится разработка страховых предложений.

В Тюменской области в статусе самозанятого сегодня работают более 57 тыс. человек. На момент старта программы в 2020 году их было чуть более 1 тыс.

Ранее Тюменская область направила свои предложения, касающиеся поддержки самозанятых. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. В документе предлагается уравнять права самозанятых с субъектами МСП в сфере получения ими государственных и муниципальных имущественных преференций, в частности, предоставления им госимущества в аренду без торгов