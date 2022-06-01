Эксперты отмечают необходимость ускорить расселение аварийного жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сохранить темпы строительства жилья и ускорить расселение аварийного жилья просто необходимо. Если этого не сделать, то, по мнению председателя экспертного совета фонда "Сибирская политика", депутата Новосибирского городского Совета депутатов Игоря Украинцева, можно получить фактически социальную и экономическую катастрофу.

"В стране много ветхого и аварийного жилья и это, конечно, наша беда, с которой нужно решительно бороться, - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Сейчас строительство – очень забюрократизированная сфера. Девелопер и рад бы зайти на территорию, где есть ветхое и аварийное жилье, но это может быть себе дороже! Есть масса вопросов".

О возможности форсировать расселение аварийного жилья, обновление жилого фонда страны на заседании президиума Госсовета во вторник, 21 июня заявил президент Владимир Путин.

Президент призвал ставить амбициозные задачи. При этом он подверг критике застройку без комплексного плана, который учитывал бы инфраструктуру. "Нагрузка на инфраструктуру увеличивается. Долгосрочные последствия этого, конечно, не просчитываются, и часто получается, что люди покупают жилье, а потом часами добираются до работы или возят детей в школу в другой район города, не имеют возможности устроить малышей в ближайший детский сад, например. Вроде бы квартиру купили, купили хорошую, но сразу же столкнулись с другими проблемами", - отметил глава государства.