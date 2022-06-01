Эксперт на примере Тобольска отметил важность создания долгосрочных планов развития территорий

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете Основатель рязанского музея мечтает побывать в Тобольске

Заместитель председателя Общественной палаты Курской области Галина Окорокова приветствует создание перспективных планов развития территорий.

"Хорошо, что стали формироваться программы развития территорий не только на 2-3 года, но и с большим временным видением: до 2030 года, - отметила она, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" долгосрочную программу развития городской среды "Тобольск настоящий". - Это еще важно и для ориентировки молодым людям. Они будут выбирать: связать свое будущее с малой родиной или выбирать другие варианты".

Долгосрочные программы развития Тобольска, как отметил Александр Моор, создают новую модель городской экономики, и для молодых людей открываются широкие перспективы развития и роста в родном городе.

Программа "Тобольск настоящий", рассчитанная до 2030 года предусматривает не только решение текущих задач развития социокультурной сферы, но и создает фундамент для становления Тобольска как крупного центр туризма, уникального своей архитектурой и историей.

Планируется возвести и реконструировать 51 объект. В числе приоритетов, которые определили сами горожане - реновация 20 исторических зданий, создание семи парков и скверов, строительство нового многофункционального культурного центра. "Мы должны наполнить историческую и культурную основу города новыми смыслами, - заявил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов. - Наша компания сегодня выступает гарантом социально-экономической стабильности города, реализации этих планов и поддерживает все направления, предложенные жителями и облаченные в конкретные проекты".

Программа "Тобольск настоящий" создаст устойчивую модель развития экономики города.

"А это хорошо и для людей, и для бизнеса, и для градообразующего предприятия, - считает губернатор Александр Моор. - Я уверен, что в город придут новые крупные инвесторы, появятся новые рабочие места, у молодых людей будут перспективы для самореализации на малой Родине".