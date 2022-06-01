Основатель рязанского музея мечтает побывать в Тобольске

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Слово "Тобольск" с детства вызывало странное волнение в душе основателя и директора музея лоскутного шитья "ШИЛИ-БЫЛИ" Елены Венедиктовой.

"У меня много профессий - режиссер по образованию, актриса, журналист, издатель, общественный деятель, - сообщила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Но главное то, что я постоянно генерирую идеи проектов, могу "зажечь" ими других и довести до результата, который будет иметь значение на уровне города, области и России".

Вероятно, потому так и вдохновили рязанского эксперта программа развития городской среды "Тобольск настоящий" представленная в день празднования 435-летия древней столицы Сибири.

"Почему-то с детства слово "Тобольск" вызывало странное волнение в душе, - написала она. - Мечтаю там побывать!".

"Тобольск настоящий" – продолжение программы "Тобольск-2020", в результате реализации которой муниципалитет вошел в топ-10 самых комфортных городов страны согласно рейтингу Минстроя России. В рамках программы "Тобольск 2020" было реконструировано, построено и отремонтировано более 40 социально значимых объектов и общественных пространств.

Воплощение в жизнь программы "Тобольск настоящий" рассчитано до 2030 года. Планируется возвести и реконструировать 51 объект. В числе приоритетов, которые определили сами горожане - реновация 20 исторических зданий, создание семи парков и скверов, строительство нового многофункционального культурного центра.

Программа "Тобольск настоящий", по словам губернатора Александра Моора, – серьезный этап работы по повышению туристической привлекательности города. "Мы рассмотрели мастер-план по развитию исторического центра Тобольска. Будем восстанавливать и Нижний Посад, - сообщил он. - Планируем строительство и реконструкцию трех гостиниц. Туризм – одно из направлений развития экономики и привлечения инвестиций, на которые мы делаем ставку. В 2021 году регион посетили 3 миллиона туристов, а предприятия туристической отрасли перечислили в бюджет 2,4 миллиарда рублей".