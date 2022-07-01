Образованная молодежь - залог успешного будущего страны, считает эксперт

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Концерты и музыкальные фестивали, творческие и спортивные конкурсы, мастер-классы, квест-игры и волонтерские акции, которые традиционно проводятся в День молодежи по всей России, не должны оттеснить на второй план вопросы образования. В этом уверен ведущий научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск), кандидат философских наук Анатолий Аблажей.

Ведущим направлением молодежной политики, по его мнению, должно стать всемерное повышение престижа качественного образования.

"Причем не только в сугубо профессиональном, но и гражданском смысле, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России", - когда молодой человек сознательно выбирает для себя образовательную траекторию, отдавая себе отчет в том, что вложив массу сил и времени в свое образование, он сможет с лихвой компенсировать потраченное".

Вот здесь уже, по словам кандидата философских наук АнатолияАблажея, вступает в свои права государство, которое должно создать условия, когда именно созидательный, творческий труд высокообразованного человека, приносящий очевидную пользу обществу, этим обществом адекватно оценивается и оплачивается.

"Для российской культуры вообще свойственно испытывать уважение к образованию, к людям, там работающим. Эту традицию надо всемерно поддерживать и развивать. Образованная молодежь - залог успешного будущего страны", - считает Анатолий Аблажей.

В этом году в День молодежи, который ежегодно отмечается 27 июня, было принято решение ежегодно выбирать молодежную столицу страны. В молодежную столицу, как сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе фестиваля в честь Дня молодежи, будут стекаться все основные молодежные проекты, конкурсы и фестивали.

"Я знаю в России десятки городов, которые точно могут претендовать на звание молодежной столицы, причем не только России, но, уверенно могу сказать, и мира", - подчеркнул Кириенко.