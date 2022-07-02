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Все российские города и регионы, по мнению эксперта, должны стать точками роста для молодежи

Общество, 10:53 02 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Активизация работы с молодежью предусматривает, прежде всего, создание условий для самореализации молодых людей в регионах России. Такую точку зрения высказала Заслуженный экономист Республики Северная Осетия-Алания, кандидат социологических наук Алета Цориева.
Предложенный механизм ежегодного определения молодежной столицы в разных регионах, по ее мнению, в какой-то мере будет способствовать активизации работы с молодежью и решению ее общих проблем.

"Ежегодный "наплыв" молодежи в столичные города Москва и Санкт-Петербург говорит о том, что "точки роста" преимущественно сосредоточены в этих городах, - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Такая ситуация создает непродуктивную конкуренцию как для коренного населения столиц, так и приезжей молодежи. Поэтому молодежь надо "закреплять" на местах, используя все возможные региональные мотивационные инструменты".

Молодежная столица страны будет определяться в России каждый год с помощью голосования. Такое решение было принято в День молодежи, который ежегодно отмечается 27 июня.
В молодежную столицу будут стекаться все основные молодежные проекты, конкурсы и фестивали.
Каждый год эта столица, по словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, будет выбираться честным открытым голосованием.

"Я знаю в России десятки городов, которые точно могут претендовать на звание молодежной столицы, причем не только России, но, уверенно могу сказать, и мира", - подчеркнул Кириенко.

27 июня в России ежегодно отмечается День молодежи. В этот день проводятся концерты и музыкальные фестивали, творческие и спортивные конкурсы, мастер-классы, квест-игры, волонтерские акции и другие мероприятия. В 2022 году праздничные мероприятия в основном прошли накануне Дня молодежи, который выпал на понедельник. Росмолодежь провела масштабные фестивали во Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Красноярске, Махачкале, Москве, Мурманске и Нижнем Новгороде, а также на мысе Тарханкут (Республика Крым).






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