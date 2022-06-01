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День семьи, любви и верности официально утвердили в России

Общество, 19:31 28 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День семьи, любви и верности будет официально отмечаться в России 8 июня. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 28 июня.

"В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля",— говорится в тексте указа, обнародованного на портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

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# Владимир Путин , День семьи , День семьи любви и верности , праздник

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