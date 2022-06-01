День семьи, любви и верности официально утвердили в России
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
День семьи, любви и верности будет официально отмечаться в России 8 июня. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 28 июня.
"В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля",— говорится в тексте указа, обнародованного на портале правовой информации.
Указ вступил в силу со дня его подписания.