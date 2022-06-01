Более шести тысяч молодых семей улучшили свои жилищные условия с господдержкой в Тюмени за 11 лет

| Фото: minstroyrf.gov.ru | Фото: minstroyrf.gov.ru

С 469 до 6 тыс. 112 увеличилось число получателей социальных выплат в Тюмени за 11 лет. А это значит, что тысячи молодых семей улучшили свои жилищные условия. Господдержка продолжится и в 2023 году, сообщили в администрации города.

Тюмень прошла отбор муниципальных образований для участия в 2023 году в мероприятии по обеспечению жильём молодых семей. На эти цели будут выделены субсидии из федерального и регионального бюджетов.

Отметим, что предоставление социальных выплат молодым семьям является одной из мер господдержки семей на территории Тюмени.