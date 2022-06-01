Тюменские спасатели отправили посылку со снаряжением коллегам из Краснодона
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
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Посылку коллегам в Краснодон и Краснодонский район отправили тюменские пожарные в рамках акции "Помощь пожарным Донбасса", сообщает региональное управление МЧС.
Спасатели собрали необходимое пожарно-техническое вооружение общим весом более двух тонн. Это комплекты защитной обуви и боевой одежды пожарного, каски, головные уборы, топоры и пожарные рукава, средства связи и электроника.