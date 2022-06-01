Спектакль-тренировку представит в Тюмени омский театр

sun9-west.userapi.com | Фото: vk.com/prostranstvo25 sun9-west.userapi.com | Фото: vk.com/prostranstvo25

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Спектакль-тренировку "Как перестать стесняться и полюбить себя" представит омский молодежный театр "Пространство 25" в МТЦ "Космос" 28 июня. Премьера пройдет в рамках обменных гастролей проекта "Архивация нас".

Автор-сценарист постановки – драматург Александр Болдырихин, режиссер - Егор Закреничный из Санкт-Петербурга. Спектакль-тренировка – это не совсем про фитнес, а про то, как через текст, работу мышцами можно понять и постичь самого себя. Об этом творческая команда рассказала во время пресс-конференции в "Космосе".

"Я когда прочитал материал, ничего не понял. Я люблю работать с тем, что мне не понятно, разбираться. Конкретные мысли пришли уже с актёрами, мы работали с этюдами, много разговаривали, готовились и что-то для себя открыли. Хотя до сих пор материал остается для меня загадкой. Драматург Саша Болдырихин – это уникальный человек для меня. Любой его текст насыщен кодами, шифрами, загадками, сносками. Каждое предложение относится к чему-либо. Оно из его мира, из мира 22-летнего парня, у которого за спиной большой опыт сценариста. Он очень хорошо знает историю кино. И в спектакле много отсылок к кинематографу", - говорит Егор Закреничный.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Максимальное количество зрителей – 33 человека, по числу наушников. Возраст не ограничен. По словам актера Станислава Горенбахера, на первый спектакль в Омске в начале мая пришли и подростки, и пенсионеры.

"Это история для любого человека, для любого возраста. У каждого могло случиться то, о чем идет речь в спектакле. Независимо от эпохи. И всем будет о чем подумать, разгадать этот ребус", - сказал Станислав.

По словам куратора "Пространства 25" Екатерины Кулаковой, чем больше у человека интеллектуальный багаж, тем больше информации он получит по итогам этого спектакля. Если чуть меньше, то останется доволен тренировкой. А человек с театральной насмотренностью услышит более масштабные и глубокие вещи.

Отметим, молодежный театр "Пространство 25" образован на базе Пятого театра и существует второй сезон. За это время омичи создали пять постановок.

Попасть на спектакль-тренировку "Как перестать стесняться и полюбить себя" можно на 17 и 20 часов по ссылке.

Анжела Лебедева